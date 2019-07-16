Главой Еврокомиссии стала "суперженщина" Урсула фон дер Ляйен

Какую позицию она занимает по ключевым вопросам?

Европейскую комиссию - высший орган исполнительной власти Евросоюза - впервые в истории возглавила женщина. Вечером в Страсбурге депутаты Европарламента утвердили в этой должности Урсулу фон дер Ляйен. Последние шесть лет она занимала пост министра обороны Германии. Других кандидатов на пост главы Еврокомиссии не было, но и единодушия в зале не наблюдалось. За фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против - 327.

В Европарламент Урсула фон дер Ляйен приехала раньше многих депутатов. Ей здесь заметно непривычно. Кресло в первом ряду, увесистая папка и натянутые улыбки евродепутатов. От их решения зависит ее политическое будущее. Свою ставку фрау Фон дер Ляйен уже сделала, заявив, что независимо от итогов голосования покинет правительство Германии - и не прогадала, передает "ТВ Центр".

"Вундерфрау" ("суперженщина") - тут же написали о ней журналисты. Фон Дер Ляйен не привыкать быть первой. Первая в истории женщина - министр обороны Германии. Теперь еще и первая женщина во главе Еврокомиссии. Решение это депутатам далось, откровенно говоря, непросто. Frankfurter Allgemeine сравнила Урсулу фон дер Ляйен с кроликом из шляпы, которого неожиданно достали европейские тяжеловесы. ЕС сейчас переживает непростые времена. Нужна скорая помощь - если не шоковая терапия. Кому как не доктору медицинских наук Фон дер Ляйен знать об этом. С немецкой педантичностью и обаянием она предложила каждой фракции Европарламента то, за что они, по сути, выступают сами. Борьба с безработицей, решение климатических проблем. Мигрантов, по мнению претендента на высокий пост, должны принимать все страны Союза. Наконец, самый чувствительный вопрос и это видно по реакции зала – "Брекзит".

"Я не могу говорить о Европе, не говоря о наших друзьях из Соединенного Королевства. Впервые в 2016 году государство-член решило покинуть Европейский Союз. Это серьезное решение. Мы сожалеем, но мы уважаем это решение. Я готова к дальнейшему продлению даты "Брекзита", если потребуется больше времени, по уважительной причине", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Теперь она возвращается домой. Родилась фон дер Ляйен в тихом и благополучном брюссельском предместье Иксель. Ее отец - Эрнст Альбрехт - видный немецкий политик, член Христианско-демократического союза. Должности в Еврокомиссии он занимал с момента ее основания. Когда Урсуле было 13, семья вернулась в Германию. В 76-ом отец возглавил Нижнюю Саксонию. В непростые для региона времена. Урсулу даже хотели похитить местные радикалы.

В Лондоне под вымышленным именем она прожила год, который, по признанию Урсулы, произвел на нее сильное впечатление. Экономику она променяла на медицину. Ей посвятила много лет. Вышла замуж, родила семерых детей. Старшему сыну Давиду сейчас 32 года, младшей дочери Грации – 20.

Из домохозяек в политики она переквалифицировалась в 43 года. Головокружительная карьера в Нижней Саксонии. Затем три министерских поста подряд в федеральном правительстве. От главы ведомства по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи до командующего Бундесвером. Урсулу фон дер Ляйен даже называли одной из возможных преемниц канцлерин Меркель. Но на последнем месте работы что-то явно пошло не так. Череда скандалов сотрясла Министерство обороны.

Быть может, возглавив бюрократию, но уже в рядах Единой Европы, Урсула фон дер Ляйен избежала заката своей политической карьеры. Повышение, стоит признать, далось с трудом. Перевес голосов евродепутатов в ее пользу минимален.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".