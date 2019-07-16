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Схватил и попытался сжать: отравленный Алибасов напал на свою подругу

20:50
  • вторник
  • 16 июля 2019

Его вывело из себя замечание о супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной

Скандал произошел во время передачи "Пусть говорят" на российском телевидении с участием героя последних двух месяцев Бари Алибасова. Продюсера вывела из себя его подруга по имени Лиана.
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Создатель группы "На-На" просто взорвался, когда услышал из уст своей знакомой, что все несчастья с ним происходят после того, как он женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Выслушав эти заявления, разъяренная звезда схватила женщину за лицо и попыталась сжать.

Лиана от ужаса закричала: "Ты что делаешь?" После этого она ушла со съемочной площадки вся в слезах, пишет "Газета.Ru". Ведущий программы Дмитрий Борисов остался явно разочарован увиденным и напомнил Алибасову, что тот поднял руку на женщину.

В последнее время Алибасов стал одним из главных героев в мире шоу-бизнеса. Это произошло после того, как основателя "На-На" госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что он случайно выпил чистящее средство "Крот", после чего несколько дней провел в искусственной коме. Его выписали из больницы 17 июня. Столь быстрое выздоровление навело общественность на мысль о том, что история с отравлением была инсценирована. По некоторым данным, Алибасов попал в больницу с алкогольным отравлением.

Позднее на ТВ опубликовали переписку помощника Алибасова с врачом. Оказалось, что они выдумывали причину для госпитализации продюсера в рамках пиар-кампании. Тем не менее, представители продюсера утверждают, что тот действительно отравился и что у них имеются справки, доказывающие данный факт.

Сам музыкальный продюсер заявил, что его госпитализация подкосила всех родных, а больше всего ударила по супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной.  

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