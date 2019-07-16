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Вице-премьер Италии рассказал о пытавшихся с ним расправиться украинцах

21:19
  • вторник
  • 16 июля 2019

Он рассказал, что ничего плохого Украине не делал

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини рассказал, что на него готовили покушение. Это были украинские неонацисты.

Он отметил, что каждый день получал смертельные угрозы. При этом он отметил, что не знаком ни с кем из ультраправых. Также он "не сделал ничего плохого украинцам".

По данным "Интерфакса", о готовившемся покушении украинских неонацистов рассказал бывший сотрудник советского Комитета госбезопасности. Правда, итальянские следователи пока не нашли подтверждения этим сообщениям.

Накануне, 15 июля, стало известно, что итальянская полиция во время спецоперации на севере страны захватила партию оружия. Оно могло предназначаться наёмникам, воюющим на стороне официального Киева против ополченцев Донбасса.

Были обнаружены автоматы, пистолеты, штурмовые винтовки и действующая управляемая ракета класса "воздух-воздух". Всё это оружие, а также литературу нацистского толка, изъяли у представителей ультраправых организаций.

Также в ходе рейда в Турине были арестованы три человека. Они могут иметь отношение к незаконной деятельности экстремистов. Позднее стало известно, что оружие могло предназначаться для иностранных наемников в Донбассе.

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