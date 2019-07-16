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Футболист сборной России наказал принципиальную Бузову морковкой

21:58
  • вторник
  • 16 июля 2019

Певица не смогла написать Киркорову

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова, а также футболист сборной России Федор Смолов приняли участие в скандальном YouTube-шоу Comment Out. По ходу передачи они изобразили практически интимную сцену. Таково было наказание для участников за провал в баттле.

Принцип своеобразного соревнования состоит в том, чтобы написать ужасный комментарий звезде на ее странице в Instagram. Карточки с их именами вытягивают сами участники. В случае, если кто-то отказывает писать неоднозначное сообщение звезде, то его подвергают наказанию.

По ходу игры Ольге Бузовой достался Филипп Киркоров. Ей нужно было написать на странице поп-короля фразу: "Хочу запретить перелеты тупым мамашкам с их кричащими детишками, которых надо тупо смыть в унитаз. Ты со мной?", пишет "Дни.ру".

На такое певица не смогла пойти, отметив, что такие шутки для нее – за гранью. Ей пришлось выбирать наказание. В итоге Смолова поставили на стул перед сидящей напротив телеведущей. Футболист взял в руки терку, морковку и начал тереть овощ на лицо сопернице.

Такая пикантная ситуация явно заставила спортсмена и экс-супругу его коллеги Дмитрия Тарасова почувствовать себя неловко. Они выполняли условия игры, еле сдержав смех. В конце Смолов отметил, что Ольга молодец. Сама певица поздравила нападающего "Локомотива" с победой.

В конце победу одержал Смолов со счетом 6:4. За это он получил игровую консоль, а также железные яйца.

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