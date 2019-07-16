Безработный Саакашвили мечтает взяться за старое

Чем мечтает заняться одиозный политик

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, чем хотел бы заняться на Украине. По его словам, ему было бы интересно строить дороги, а не быть генпрокурором.

При этом он вновь вспомнил о своей идее борьбы с коррупцией в стране, чем он занимался во времена президентства Петра Порошенко. "Но да, если бы мне и моей команде дали зачистить, то мы бы зачистили коррупционеров: за 70 дней их бы и след простыл, я гарантирую", - сказал Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

Говоря о внеочередных выборах в Верховную Раду, Саакашвили отметил, что мечтает что-то исправить в стране, но для этого ему не обязательно быть депутатом в парламенте, сообщает РИА Новости. По его словам, он мог бы стать мэром Одессы, которую сделал бы мировым сокровищем или Киева, который при его власти не будет выглядеть как город третьего мира.

В бытность Саакашвили на посту главы Одесской области, он неоднократно заявлял о намерении бороться против коррупции и олигархов на Украине, а также в Грузии.

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