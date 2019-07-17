Капаклы и Африкантову из "Дома-2" затравили за нищенскую свадьбу

Ни друзей, ни родных молодожены в загс не позвали

Свадьба Марины Африкантовой и Романа Капаклы стала самой обсуждаемой темой среди поклонников "Дома-2". Влюбленные поженились в Москве, но на церемонию они пришли вдвоем: ни друзей, ни родных молодожены в загс не позвали.

Дело в том, что звёздная пара неоднократно откладывала торжественную церемонию, в итоге Марина и Рома решили просто расписаться. Зрителей телестройки это огорчило, народ в соцсетях обсуждает свадьбу и критикует молодоженов.

Больше всего люди недовольны дешевизной свадьбы. Оказалось, что платье невесты, хоть и дизайнерское, но куплено на распродаже и стоит не больше 30 тысяч, пышного застолья не было, как и шикарного лимузина. Поклонники обвинили пару в излишней экономии. А многие и вовсе решили, что никакой свадьбы не было.

"Бомжиха :) лучше бы не позорила себя ... Работа дизайнера, стоит не один миллион рублей ... Нам повезло что она не сказала , что ей сам Юдашкин сделал", "Что так дёшево или то что есть на халяву", "Оба скупые до безобразия, что тот что эта и поэтому экономия!" "Жесть какая дешевка, ну для такой свадьбы и накраситься можно было самой все равно нищета", - набросились на Капаклы и Африкантову хейтеры (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.)

Напомним, свадьба Романа Капаклы и Марины Африкантовой состоялась 14 июля. Молодожены рассказали о радостном событии, опубликовал в Instagram фото, сделанные после церемонии. Этот союз уже окрестили "неравным браком", многих шокировала разница в возрасте супругов: Марине 31 год, а её жениху всего 20.