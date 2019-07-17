ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый глава Еврокомиссии пытался развязать войну между Германией и Россией

10:11
  • среда
  • 17 июля 2019

Эксперт оценил назначение министра обороны Германии на пост руководителя высшего органа исполнительной власти ЕС

В эфире программы "События 25-й час" обсудили назначение нового руководителя Еврокомиссии. Структуру возглавила немецкий министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА "Россия сегодня".
Главой Еврокомиссии стала "суперженщина" Урсула фон дер Ляйен

"На посту министра обороны Германии госпожа фон дер Ляйен вела себя достаточно агрессивно. Когда была провокация Украины в Керченском проливе, министр предложила отправить туда корабль, на что получила решительный отпор Ангелы Меркель. Фрау Меркель тогда заявила: "Вы что, хотите втянуть нас в войну с Россией?" К счастью, на посту главы Еврокомиссии фон дер Ляйен не будет располагать военными средствами", - сказала эксперт.

Накануне Европейскую комиссию - высший орган исполнительной власти Евросоюза - впервые в истории возглавила женщина. Вечером в Страсбурге депутаты Европарламента утвердили в этой должности Урсулу фон дер Ляйен. Последние шесть лет она занимала пост министра обороны Германии. Других кандидатов на пост главы Еврокомиссии не было, но и единодушия в зале не наблюдалось. За фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против - 327.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Вероника Крашенинникова, член Общественной палаты РФ
Вероника Крашенинникова, член Общественной палаты РФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.