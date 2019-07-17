Новый глава Еврокомиссии пытался развязать войну между Германией и Россией

Эксперт оценил назначение министра обороны Германии на пост руководителя высшего органа исполнительной власти ЕС

В эфире программы "События 25-й час" обсудили назначение нового руководителя Еврокомиссии. Структуру возглавила немецкий министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА "Россия сегодня".

"На посту министра обороны Германии госпожа фон дер Ляйен вела себя достаточно агрессивно. Когда была провокация Украины в Керченском проливе, министр предложила отправить туда корабль, на что получила решительный отпор Ангелы Меркель. Фрау Меркель тогда заявила: "Вы что, хотите втянуть нас в войну с Россией?" К счастью, на посту главы Еврокомиссии фон дер Ляйен не будет располагать военными средствами", - сказала эксперт.

Накануне Европейскую комиссию - высший орган исполнительной власти Евросоюза - впервые в истории возглавила женщина. Вечером в Страсбурге депутаты Европарламента утвердили в этой должности Урсулу фон дер Ляйен. Последние шесть лет она занимала пост министра обороны Германии. Других кандидатов на пост главы Еврокомиссии не было, но и единодушия в зале не наблюдалось. За фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против - 327.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

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