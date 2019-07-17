В Сирии восстанавливают разрушенный террористами город Хомс

Люди возвращаются в свои дома

Сирийский Хомс возвращается к мирной жизни. В городе восстанавливают инфраструктуру, серьезно пострадавшую во время боевых действий. Реставраторы приступили к завершающему этапу работ в Храме пояса пресвятой Богородицы, а в больнице уже начался прием пациентов.

Почти 140 тысяч человек. Такова численность христианской общины Хомса. Это довоенная цифра. Сейчас, конечно, меньше. Но люди возвращаются в свои дома и вновь приходят к своим святыням. Храм пояса Богородицы восстанавливают всем миром.

"В 2012 году в самый центр Хомса, в его христианские кварталы, ворвались боевики. Мы не смогли отстоять свои храмы, лишь успели увезти пояс Богородицы. Здание церкви было разрушено, стены и потолок обгорели, сильно пострадали иконы", - сказал архимандрит Сирийской православной церкви Сельванос бутрос аль-Менех.

Церковные книги на арамейском языке, на котором, по преданию, разговаривал Иисус. Реликвии удалось спасти и от боевиков, и от пожара. Историю военного времени настоятель храма рассказывает гостям из России. В Хомс приехали офицеры Центра по примирению враждующих сторон.

"Мы убедились, что сирийское правительство прилагает все усилия для восстановления социально-значимых объектов: больницы, заводы, рынки, церкви. Сейчас мы находимся в школе, и убедились лично, что дети готовы к учебе. И хотят учиться", - сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

Учиться дети будут в обновлённой школе. Всего после ремонта к первому сентября в провинции откроют двери около двухсот медресе. Крупнейшая в Хомсе больница функционирует уже восемь месяцев.

"Четыре года больница не работала из-за войны. Мы были окружены боевиками - постоянные обстрелы. Сейчас мы ведем прием. Все услуги предоставляются бесплатно. Уже проведено около 700 операций. Всего у нас 40 тысяч пациентов", - заявил главный врач больницы Хомса Мусаль аль-Алятаси.

В больнице ожидают новое оборудование. Восстановление социально-значимых объектов - главная на сегодня задача. Тем более, в третьем по значимости городе арабской республики.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Сирия.