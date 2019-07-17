"Мы хотим дружить": Лавров рассказал о возобновлении полетов в Грузию

Москва намерена сотрудничать с Тбилиси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может снять запрет на полеты в Грузию, когда там стабилизируется общественно-политическая ситуация и исчезнет угроза для безопасности россиян.

"Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". По мнению министра, грузинский народ не считает россиян врагами, а антироссийскую риторику раскручивают некоторые корыстные политики, преследующие конъюнктурные цели.

"Однако нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы, - отметил министр. - Такие деятели вряд ли задумываются об ущербе, который они наносят своими действиями собственной стране, благосостоянию своего народа, которое в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией".

Он заявил, что противостояние грузинских властей и оппозиции является внутренним делом страны. Россия не планирует вмешиваться в этот процесс. Сергей Лавров одобрил поступок грузинского руководства, которое осудило "позорную выходку" телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего российского президента в прямом эфире.