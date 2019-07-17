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Тысячи жителей Бурятии остались без света после разгула стихии

08:53
  • среда
  • 17 июля 2019

Непогода также пришла в ряд других российских регионов

Ливни с градом и ветер, который  срывает крыши и вырывает с корнем деревья.  Непогода пришла сразу в несколько российских регионов, передает "ТВ Центр".

Мощный ливень обрушился этой ночью на Благовещенск.  Подтоплены дороги и первые этажи зданий. Вышла из берегов река Бурхановка. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Из-за  сильных  дождей затопило и улицы Новосибирска. Парализовано движение общественного транспорта. По всему городу - многокилометровые пробки.

Последствия разгула стихии устраняют в столице Бурятии. Из-за удара молнии вышла из строя трансформаторная подстанция. 15 тысяч жителей Улан-Удэ остались без света.

Экстренное предупреждение действует в Краснодарском крае, где с начала недели не прекращаются ливни с градом. В Сочи отдыхающих испугал настоящий смерч. Огромная  воронка возникла над морем - водяной столб поднялся на десятки метров.

А в Иркутской области, где паводки отступили,  военные провели дезинфекцию почти 400 частных домов и многоэтажек. Также санитарная обработка прошла в детских садах, школах и других социальных объектах. Это необходимо, чтобы не допустить распространения инфекции. Военные специалисты берут пробы воды и грунта. В Тулунском районе медики проводят вакцинацию местных жителей. Прививки должны защитить их от гепатита А и дизентерии.

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