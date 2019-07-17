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Видео с репетиции военно-морского парада в Петербурге

09:32
  • среда
  • 17 июля 2019

Военные отработали прохождение колонн торжественным маршем в сопровождении оркестра

В Санкт-Петербурге готовятся к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ. Около одной тысячи военнослужащих приняли участие в тренировке пеших расчетов на Сенатской площади, передает "ТВ Центр".

Отработали вынос флага, прохождение колонн торжественным маршем в сопровождении оркестра. А во вторник утром в акватории Невы под разведенными мостами прошли четыре десятка кораблей. Многие из них прибыли для участия в торжествах  из других городов.  Парадное построение отработала и авиация. А 28 июля корабли под Андреевским флагом и 50 вертолетов и самолетов  палубной авиации будут участвовать в главном параде, посвященном  празднику ВМФ.

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