Видео с репетиции военно-морского парада в Петербурге

Военные отработали прохождение колонн торжественным маршем в сопровождении оркестра

В Санкт-Петербурге готовятся к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ. Около одной тысячи военнослужащих приняли участие в тренировке пеших расчетов на Сенатской площади, передает "ТВ Центр".

Отработали вынос флага, прохождение колонн торжественным маршем в сопровождении оркестра. А во вторник утром в акватории Невы под разведенными мостами прошли четыре десятка кораблей. Многие из них прибыли для участия в торжествах из других городов. Парадное построение отработала и авиация. А 28 июля корабли под Андреевским флагом и 50 вертолетов и самолетов палубной авиации будут участвовать в главном параде, посвященном празднику ВМФ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен