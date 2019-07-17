Трамп оказался в непростой ситуации из-за Турции

Президент США решил, что Анкара не получит американские самолеты F-35

Президент США Дональд Трамп на встрече кабинета министров заявил, что Анкара не получит американские самолеты F-35. По его словам, решение связано с покупкой российских систем С-400.

Трамп отметил, что у него были хорошие отношения с президентом Реджепом Эрдоганом, и сейчас США оказались в непростой ситуации. А Марк Эспер, выдвинутый на пост главы Пентагона, заявил, что получение Анкарой С-400 подрывает её собственную безопасность. Тем временем в Турцию продолжают поступать компоненты ЗРК, передает "ТВ Центр".

Как сообщают в Минобороны России, доставка проходит точно в сроки, предусмотренные контрактом. Всего Анкара получит четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов.

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