Как выбрать самый сладкий арбуз

Вооружитесь наблюдательностью

Специалисты "Роскачества" рассказали, как выбрать сладкий и зрелый арбуз. По ягоде нужно постучать, оглядеть ее со всех сторон, а дома при желании можно попытаться арбуз утопить.

Первым делом по ягоде следует постучать. Звук должен быть гулким и вибрирующим. Если он глухой, то арбуз перезрел, а если слишком звонкий, то не дозрел.

Арбуз необходимо внимательно осмотреть. Лучше отложить в сторону ягоду с трещинами, вмятинами и блестящей коркой. Последний признак указывает на незрелость главного летнего лакомства.

Нужно также обратить внимание на ярко-желтое "земляное пятно" арбуза. Чем она ярче, тем лучше. Пятно должно быть одно.

Цвет и форма арбуза значения не имеют, как и сухость хвостика. Иногда у незрелых арбузов хвостик высыхает во время транспортировки до места продажи.

Чтобы удостовериться в зрелости арбуза, его можно поместить в ванну с водой. Если он тонет, значит, плод перезрел и избавился от воздуха.

"Если, разрезав арбуз, вы увидели много белых семечек, это говорит о том, что арбуз удобрялся нитратами. Мякоть при этом созрела быстрее, а на созревание семечек минеральные удобрения никак не сказываются", - цитируют "Известия" директора департамента исследований "Роскачества" Людмилу Викулову.