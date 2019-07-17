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В НАТО случайно рассекретили места размещения ядерного оружия

09:00
  • среда
  • 17 июля 2019

Оно размещено в пяти европейских странах

В докладе комитета Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО случайно раскрыли места хранения ядерного оружия США в США.

Документ утек в Сеть в апреле, но затем был удален. Копию доклада опубликовала бельгийская газета De Morgen, сообщает агентство URA.RU.

Так, по данным СМИ, американское оружие размещено на военных базах в Бельгии (Кляйне-Брогель), Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди-Торре), Нидерландах (Волкель) и Турции (Инджирлик).

В НАТО поспешили объяснить, что это не официальных документ альянса, а места размещения американского ядерного оружия есть в открытом доступе.

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