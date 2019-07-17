Россияне сняли на видео восход "кровавой" Луны

Следующее полное затмение будет осенью 2025 года

В ночь с 16 на 17 июня люди во всем мире могли увидеть частичное лунное затмение. Оно продолжалось около трех часов — с 23:00 до 02:00 по московскому времени

Удивительное природное явление могли наблюдать все жители Земли, за исключением Северной Америки, поскольку там в этом время Луна находилась за горизонтом.

В России "кровавое" затмение лучше всего было видно в Крыму и на Кавказе. Следующее полное лунное затмение россияне смогут увидеть осенью 2025 года, пишет газета "Известия".