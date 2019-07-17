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Темнокожей Русалочке подобрали певучего принца

09:47
  • среда
  • 17 июля 2019

Он играл в военной драме

25-летний певец и актер Гарри Стайлз может сыграть принца Эрика в игровом ремейке мультфильма "Русалочка", который вышел на экраны в 1989 году. 
Как выглядит темнокожая "Русалочка" Халли Бейли

The Hollywood Reporter пишет, что Гарри Стайлз приступил к переговорам со студией Disney по поводу роли принца, которого Русалочка спасает во время шторма. По данным издания, кандидатура Стайлза свидетельствует о том, что авторы фильма намерены сделать упор на музыкальную составляющую. 

На счету Гарри Стайлза, который играл в группе One Direction, только один фильм - военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк", где музыкант исполнил одну из главных ролей. 

 

В "Русалочке" также сыграют Холли Бэйли, Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти. Режиссером фильма станет Роб Маршалл, снявший "Чикаго". Сценарий напишет Джейн Голдман, который работал над фильмами "Дом странных детей Мисс Перегрин" и "Женщина в черном". 

Напомним, Маршалл и студия Disney выбрали на роль Русалочки темнокожую актрису и певицу Холли Бэйли. Многие англоязычные интернет-пользователи, рискуя прослыть недостаточно толерантными, выразили недовольство тем фактом, что морскую обитательницу с белой кожей и рыжими волосами будет изображать афроамериканка.  

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Гарри Стайлс
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