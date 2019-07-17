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"Все уже": Борющийся с опухолью мозга Корчевников потерял надежду

09:45
  • среда
  • 17 июля 2019

Телеведущий не верит, что когда-нибудь женится

Борис Корчевников в эфире шоу "Судьба человека" сделал откровенное признание. 36-летний телеведущий потерял надежду обрести семейное счастье.
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В беседе с актрисой Еленой Пановой Корчевников заявил, что уже не верит в то, что когда-нибудь женится. "А что мне остается? Остается только мечтать о семье. Ты уже замужем. Все уже…" - развел руками шоумен.

По словам Бориса, мысль о том, что он так и не встретит свою вторую половинку угнетает его, но больше всего Корчевников страдает из-за отсутствия наследников. В ответ Панова заявила, что у телеведущего много поклонниц, и не только среди зрительниц. "А счастья нет", - возразил на это Борис. Но актриса не унималась и попыталась сосватать коллеге одну из своих подруг, намекнув, что девушка уже давно мечтает о встрече с Корчевниковым. Борис на это лишь улыбнулся.

Напомним, телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, которая затронула слуховой нерв. Периодически он проходит лечение, чтобы избежать рецидива. Борис Корчевников никогда не был женат. Несколько лет назад появилась информация, что супругой телеведущего стала Сесиль Свердлова, но эти слухи вскоре опровергли.

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