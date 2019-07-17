Мария Порошина вывезла любимого мужчину на море

Актриса совместила отдых и работу

45-летняя актриса театра и кино Мария Порошина вывезла на море своих четверых детей, в том числе полугодовалого сына Андрея. Имя его отца, кстати, до сих пор остается неизвестным. Засекретив бойфренда, Порошина фактически возвела единственного сына в статус самого любимого мужчины.

Мария Порошина с детьми отдыхает на Черном море, где проходит 23-й фестиваль визуальных искусств во Всероссийском детском центре "Орленок". Артистка стала почетным гостем фестиваля. Ее семья купается, загорает и наслаждается красотами Краснодарского края. Время от времени Порошина выкладывает в Instagram свои радостные снимки в разных нарядах.

"7Дней.ру" пишет, что вместе с Порошиной и ее детьми на курорте отдыхают актрисы Юлия Рутберг, Елизавета Арзамасова, Ольга Кабо и другие.

Недавно активизировались слухи о романе Порошиной с актером Ярославом Бойко, вместе с которым они играли супружескую пару в сериале "Всегда говори "всегда". Поговаривают, что пятого ребенка актриса родила от женатого коллеги, который, судя по всему, не собирается бросать свою семью. Сама артистка говорила, что ее новым избранником стал иностранец, живущий в другой стране.

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. В сентябре 2018 года актриса решила расстаться с Древновым после 17 лет брака.