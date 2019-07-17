Жизнь российских контрактников станет легче

с 1 сентября им "существенно" повысят зарплату

Рядовым и сержантам, которые служат в Вооруженных силах России по контракту, поднимут заработную плату.

Это предложение Минобороны одобрил президент России Владимир Путин, пишет "Красная звезда". С первого сентября "существенно" поднимут зарплаты военнослужащим, замещающим первичные воинские должности рядового состава. А с первого октября заработает закон об увеличении размера компенсационных выплат военным, снимающим жилье.

Кроме того, ежемесячную надбавку будут выплачивать водителям категорий С и Е за важность выполняемых задач, уточняет интернет-портал "Дни.ру". Она составит 30% от оклада по воинской должности.

Также Минобороны планирует предлагает расширить категории граждан, которым разрешено проходить двухлетнюю военную службу по контракту вместо службы по призыву. На данный момент такая возможность есть только у граждан с высшим и средним профессиональным образованием.