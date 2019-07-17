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Когда в Москву вернется теплая погода

11:43
  • среда
  • 17 июля 2019

Кроме столицы, стихия бушует во многих регионах на юге и востоке России

Непогодой охвачены сразу несколько регионов России. Из-за грозы без электроэнергии остались жители Новосибирска и Улан-Удэ. Штормовое предупреждение объявлено на всём Черноморском побережье. Москва также оказалась во власти циклона. А в Благовещенске после мощного ливня затопило частные дома и дороги. Подробнее о разгуле стихии – Елена Сахно.

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Всего за одну ночь в Благовещенске выпала половина июльской нормы осадков. Местные жители передвигаются по городу вброд. Утром в садики детей несли на руках. Иначе не подступиться к размытым зданиям. Воду откачивают по всему городу. Многие дома остались без электричества. Затопило городские улицы и частные дворы. Последствия подтопления устраняют аварийные службы и спасатели. Но очередь из пострадавших растет.

Непогода - и в Улан-Удэ. Там во время сильнейшей грозы молнии ударили в электроподстанции. 15 тысяч горожан остались без света.

В Новосибирске последствия стихии еще хуже. Из-за проливных дождей со шквалистым ветром во тьму погрузилось больше двух тысяч домов. Обесточены поликлиники и школы. Всего за пару часа город буквально ушел под воду. Машины с трудом передвигаются по затопленным улицам.  Общественный транспорт отстает от графика.

Спасения от проливных дождей не найти и на юге. В разгар курортного сезона по всему черноморскому побережью объявлено штормовое предупреждение. В горах Красной поляны сошел сель. Над морем образуются смерчи. В Адлере затоплены главные улицы курорта. Уровень воды в горных реках резко возрос.

Совсем не летняя погода и в столице. Ливни с грозами и шквалистым ветром. Местами град. И, по прогнозам синоптиков, дождевой циклон продержится над Москвой как минимум до конца недели.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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