Что известно о крушении Boeing в Донбассе спустя пять лет

ЕС использовал годовщину трагедии, чтобы вновь бездоказательно обвинить Москву

Пять лет назад в небе над Донбассом потерпел крушение малайзийский Boeing. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. В среду в донецком поселке Грабово, где были найдены обломки самолета, прошел траурный митинг. На фоне годовщины Евросоюз в очередной раз призвал Россию признать вину в трагедии. По мнению Запада, борт якобы был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса. Но доказательств этого до сих пор нет.

Сенсацию голландская полиция, которая расследует дело о сбитом малазийском Boeing, обещала еще в конце июня. Но ничего нового, тогда на пресс конференции, не прозвучало. Голландцы привычно упрекнули Россию в нежелании сотрудничать. На этом все. И в среду, в пятилетнюю годовщину со дня трагедии, Евросоюз по сути повторил тоже самое: во всем виновата Москва, и она обязана взять на себя ответственность за трагедию.

"ЕС призывает Рoссию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать с провoдимым расследованием. ЕС выражает свою пoлную уверенность в независимости и профессионализме юридических прoцедур, котoрые предстоит прoвести", - говорится в заявлении.

Россию к расследованию не допустили. Хотя Москва, понимая насколько серьезны обвинения, пошла на беспрецедентный шаг. Концерн "Алмаз-Антей" предоставил данные о зенитно ракетном комплексе "Бук". Предположительно, из него был сбит лайнер. Но в России таких ракет не выпускают уже 15 лет. А вот на Украине их остается более тысячи. Специалисты "Алмаз-Антея" изучили десятки фотографий с места падения лайнера. Лично видели обломки. Минобороны на их основании сделали заключение - выстрел был сделан с территории, подконтрольной украинским ВСУ. Однако к этим аргументам международная комиссия даже не собирается прислушиваться.

"Мы призываем Россию передать в руки правосудия находящихся сейчас в России лиц, которым предъявили обвинения голландские прокуроры в июне", - заявил официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Речь идет об Игоре Гирькине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко. По версии нидерландской полиции, якобы именно они доставили на Украину тот самый зенитно-ракетный комплекс "Бук". Но доказательств до сих пор никаких. Кто их должен искать и где - тоже непонятно. Да и сами европейские прокуроры признают - очевидных фактов в пользу того, что кто-то из этих четверых нажимал кнопку или наводил ракету на цель, у них нет. Поэтому новую порцию упреков от ЕС и США в Госдуме назвали абсурдными.

"ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый Boeing. То есть Брюссель говорит "Нет" объективному расследованию, "Нет" презумпции невиновности, "Нет" разумным доводам и "Да" политическому самооговору. Редкий цинизм и политическая ангажированность", - сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Следователи до сих пор строят все обвинения на сообщениях украинских соцсетей. И только. Хотя главные источники, которыми мог бы поделиться Киев - а значит и поставить точку в расследовании - до сих пор засекречены. Например, не опубликованы данные черных ящиков, не предоставлена расшифровка переговоров украинских авиадиспетчеров, нет объяснений, почему Киев не закрыл в тот период небо для гражданских самолетов. Украина в унисон с европейцами во всем обвиняет Россию и Донбасс. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и Факты" предложил новым властям не идти по следам прежней, а сосредоточиться на решении куда более серьезных проблем на юго- востоке.

"Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную Раду. Главное – покончить с войной, услышать граждан с юго-востока Украины, которые хотят, чтобы наступил мир, чтобы они могли свободно говорить на родном русском языке, чтобы соблюдались их социально-экономические права. Все это зафиксировано в минском "Комплексе мер", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он добавил, что первые шаги уже сделаны. Началось разведение сил вблизи станицы Луганская. И это, по словам министра, говорит о том, что для установления мира в Донбассе, нужна только политическая воля нового президента Украины.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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