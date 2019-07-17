Размещение ядерного оружия США в Европе оказалось публичной тайной

Информацию из доклада НАТО восприняли как подтверждение факта, который был давно известен

Интернет помнит всё. В НАТО случайно рассекретили места хранения американского ядерного оружия. Доклад был опубликован на сайте Парламентской ассамблеи еще в апреле, но затем удален. Нашла и обнародовала документ бельгийская газета. Информационное поле новость не взорвала. Европейские СМИ восприняли доклад как подтверждение того, что известно давно.

Места хранения американского ядерного оружия в Европе раскрыты, причем случайно, пишет The Washington Post. Еще в апреле был обнародован доклад с грозным названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль вооружений и ядерные силы союзников", который был удален вскоре после публикации. Но интернет помнит все. Накануне бельгийская газета De Morgen опубликовала копию документа, в котором говорится, что оружие хранится на шести базах США и ЕС:

- В контексте НАТО США размещают в Европе около 150 ядерных боезарядов, в частности, бесплатные бомбы B61, которые могут быть развернуты как самолетами США, так и союзников. Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах.

Две военные базы в Италии и по одной в Бельгии, Германии, Нидерландах и Турции. На прошлой неделе в интернете была опубликована финальная версия документа, из которой пропали указания о местах хранения, а вместо этого смутно упоминаются самолеты, которые могут нести ядерный боезаряд.

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"Европейскими союзниками, которые часто упоминаются в качестве эксплуатирующих такие самолеты, являются Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция", - сказано в заметке The Washington Post.

Источник из НАТО, пожелавший остаться анонимным, заявил, этот доклад - неофициальный документ альянса. Его автор, сенатор Джозеф Дэй, поспешил оправдаться.

"Сенатор Джозеф Дей, автор отчета, написал в электронном письме, что первая версия отчета была только черновиком и что в отчет могут быть внесены изменения, пока он не будет рассмотрен Парламентской ассамблеей НАТО в ноябре", - сообщает WP.

Тем не менее, многие СМИ восприняли доклад как подтверждение факта, который был давно известен. Размещение американского ядерного оружия в Европе назвали публичной тайной.

"Это не ново для военных наблюдателей, так как давно стало публичным секретом, что в Кляйне-Брогеле находится от десяти до двадцати ядерных бомб B61. Например, в 2015 году американцы вложили более миллиона долларов в новое здание по техническому обслуживанию ядерного оружия и новый командный пункт для американского подразделения по охране подземных бункеров", - говорится в статье De Morgen.

Еще в мае Россия указала на подготовку США к использованию ядерного оружия в Европе. Тогда российский МИД выступил с критикой в адрес стран, которые соглашаются подвергать себя опасности из-за США. Впрочем, пишут журналисты западных СМИ, некоторые европейские политики, всерьез задумаются, действительно ли они готовы позволить Штатам использовать ядерное оружие с их территории одним нажатием кнопки.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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