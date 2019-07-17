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В Тегеране объяснили пропажу арабского нефтяного танкера

11:53
  • среда
  • 17 июля 2019

Корабль перестал подавать данные о местоположении несколько дней назад

Иран прокомментировал пропажу арабского нефтяного танкера. Несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив он внезапно изменил курс и перестал подавать данные о местоположении.

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По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, иностранный танкер отбуксировали в территориальные воды Исламской Республики из-за технической неисправности, получив ответ на запрос об оказании помощи. Дипломат подчеркнул, что иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами, а танкер не покинет стоянку, пока его не починят, сообщает "ТВ Центр".

Раннее в Пентагоне заявили, что иранские военные захватили судно и силой направили его в свой порт.

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