"Дорогая Ангела": Путин тепло поздравил Меркель с 65-летием

Президент России пожелал канцлеру Германии здоровья и счастья

Активное сотрудничество как с Россией, так и с США, развитие экономики и забота об экологии, строительство газопровода "Северный поток-2" и активное участие в урегулировании на Украине - это всё о ней. Канцлер Германии Ангела Меркель в среду отмечает 65-летие. 14 из них она возглавляет правительство страны.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин в среду созвонился с Меркель, чтобы поздравить ее с юбилеем. Он пожелал немецкому лидеру здоровья, счастья и успехов. В поздравительной телеграмме российский лидер написал: "Дорогая Ангела. Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире. Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы".

Ученый, физик и химик, родом из ГДР, да еще и с польскими корнями - настоящая фамилия родителей Казмирчак. В маскулинном мире ХДС 90-х Ангела Меркель была белой вороной. Кто тогда думал, что она сбросит с постамента своего Пигмалиона в политике, сметет всех конкурентов и из "девочки Колля" станет женщиной-канцлером?

"Она стала всем, что немцам нравилось. И немножко консервативным политиком. И зеленым политиком. Что считается в Германии очень прогрессивным. И социально настроенным, социал-демократически настроенным политиком, который всегда будет заступаться за малоимущих. И вот в связи с этим она смогла для себя 15 лет обеспечивать такую золотую серединку", - объяснил немецкий политолог Александр Рар.

"Королева Единой Европы", в шутку говорят о ней СМИ. Взяв курс на большую интеграцию Евросоюза, именно Меркель вывела Германию в экономические и политические локомотивы ЕС. Да, это она открыла мигрантам двери в Европу.

"Мы справимся!" – говорила она. И не справилась. Но она же фактически спасла Грецию и весь ЕС от краха в период финансового кризиса в 2008 году. Развернула внешнюю политику в сторону Вашингтона, которому простила даже скандал с прослушкой. Но вопреки воле США отстаивает проект "Северный поток-2". И, несмотря ни на что, сохранила диалог с Москвой. На одном языке: "Добрый день! Вы говорите по-русски? И я тоже немножко!"

Недаром выигрывала три школьные олимпиады по русскому языку. Она еще от отца, лютеранского пастора, усвоила: трудись и молись - вот главные добродетели. И сама часто повторяет: политики должны оставаться скромными. Живет в обычной квартире, сама ходит за покупками. А изысканным ресторанам, конечно, предпочтет порцию немецких сосисок и кружку пива.

"Она не отличается какой-то эмоциональностью, способностями к риторике. Даром убеждения. Но она выглядит как типичная, обычная немка. Очень уверенно, очень спокойно. И при этом очень-очень типично для немцев. Это такой образ, над которым она работала. А работала она над ним тщательно", - прокомментировала замруководителя центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Свой уход с большой политической сцены она тоже готовила. Вовремя уступила пост лидера партии той, кого хочет видеть преемницей. И собиралась еще два года спокойно трудиться канцлером. Но подводит здоровье. За последний месяц три публичных приступа сильной дрожи.

Видео: Меркель затряслась в третий раз за месяц

Пресса бьет тревогу. А Ангела Меркель невозмутимо отвечает: все в порядке. Просто теперь слушает гимны сидя. В конце концов, первая женщина-канцлер в истории Германии, и, кажется, последний большой политик Европы, может себе такое позволить.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра".

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