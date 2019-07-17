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Как Архангельск борется с кризисом общественного транспорта

12:28
  • среда
  • 17 июля 2019

Местные власти с нулевых не могут найти решение проблемы

Устаревший автопарк и частые аварии. Самый настоящий кризис общественного транспорта переживает Архангельск. Ситуация не меняется годами. Проблемы начались в нулевые, когда в городе перестали использовать троллейбусы и трамваи.

Посадка в автобус как подвиг. Взбираясь по ступенькам, пенсионерка едва удерживает равновесие. В утренний час-пик в салон автобуса зачастую и подниматься не приходится. Теснясь, пассажиры привыкли ездить на подножках, упираясь спиной в дверь.

На весь автопарк компаний-перевозчиков – суммарно это около 350 машин – меньше трети составляют современные, низкопольные автобусы. Активисты общественного движения объясняют это желанием добиться сверхприбыли со стороны автоперевозчиков.

"В городе и гонки, и хамство постоянное. Была цель собрать как можно больше пассажиров, несмотря на качество перевозки", - сказал активист общественного движения "Здоровый автобус" Дмитрий Онучин.

Обгоняя друг друга в стремлении забрать на остановке больше пассажиров, водители автобусов провоцируют ДТП. Местные соцсети пестрят подобными фотографиями.

Проблема перевозки пассажиров как снежный ком росла после того, как с транспортной схемы исчезли трамвайные и троллейбусные линии – это произошло в нулевые.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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