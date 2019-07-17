Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москвой" после рождения наследника

Пара оформила один из самых строгих разводов в исламе

Бывший король Малайзии Махаммад V развелся с победительницей конкурса красоты "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.

Об этом сообщили малазийские СМИ со ссылкой на собственные источники. Документы на развод были поданы в суд Сингапура 22 июня, а 1 июля пару развели.

Причины развода не оглашаются, однако известно, что Оксана и Мухаммад оформили один из самых строгих разводов в исламе. Согласно ему, они не могут повторно вступить в брак, только если Воеводина не выйдет замуж за другого мужчину, а тот разведется с ней или скоропостижно скончается.

Кроме того, как пишут СМИ, королевская семья обеспокоилась постом Оксаны в Instagram, где она написала, что ее новорожденный сын – будущий король Малайзии.

Роскошная свадьба Мухаммада и Воеводиной состоялась 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Перед торжеством девушка приняла ислам и получила имя Рихана. После церемонии пара улетела в Германию в репродуктивную клинику.

В начале января король Малайзии Мухаммад V внезапно отрекся от престола. Причины своего поступка он не озвучил. В конце января появились слухи, что Мухаммад и Воеводина разводятся, однако представитель Воеводиной опровергла эту информацию.

21 мая на свет появился первенец Оксаны и Мухаммада. Мальчика назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.