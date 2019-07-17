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"Купер локти кусает": фото полуголой Шейк взорвало Сеть

11:01
  • среда
  • 17 июля 2019

Фанаты утешили брошенную красавицу

33-летняя модель Ирина Шейк, которая болезненно переживает расставание с голливудским актером Брэдли Купером, отчаянно пытается повысить свою самооценку, публикуя откровенные фото и получая в ответ восторженные комментарии поклонников. 

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Русская супермодель выложила в Instagram снимок в нижнем белье цвета аквамарин. "Мой любимый цвет этого лета", - написала красавица. Несмотря на слабое освещение в комнате, на фото отчетливо видна стройная фигура Шейк и ее загорелая кожа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Пост собрал больше 500 тысяч отметок "Нравится". Англоязычные и русскоязычные интернет-пользователи в очередной раз принялись восторгаться Ириной Шейк. При этом соотечественники модели в основном выразили свое недовольство Брэдли Купером и певицей Леди Гагой, которой приписывают роман с актером. 

- Почему ты хорошеешь день ото дня? 

- Горячая мамочка.

- Чтобы он понял, кого потерял.

- Как можно променять такую шикарную женщину на Гагу?

- Вот это я понимаю - ответка Куперу.

- Вот пусть теперь Купер локти кусает, какую куколку потерял!

- Гага чучело, а ты наша красавица.

Напомним, в 2017 году у Купера и Шейк родилась дочь Лея. Несмотря на это, пара так и не решилась официально оформить свои отношения. Слухи о расставании звезд появились еще год назад, когда на экраны вышел фильм "Звезда родилась", где Купер и Гага сыграли любовников.  

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