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Эксперт рассказал об особенностях уникальной российской подлодки "Пиранья"

11:10
  • среда
  • 17 июля 2019

Она сможет находиться под водой в 4 раза дольше

Новейшая неатомная подводная лодка "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будет вооружена ракетами "Калибр", минами и торпедами.
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Об этом РИА Новости сообщил ведущий конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Игорь Караваев.  На лодке можно разместить подводный спецназ или использовать ее в качестве мирного заградителя.

"Пиранья" может идти на одних только аккумуляторных батареях трое суток, а с применением ВНЭУ – до 12 дней. При этом лодка все это время может находиться под водой, однако иногда ей необходимо всплывать на поверхность для определения местоположения и приема сеанса радиосвязи.

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