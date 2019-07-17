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Кабаева показала новорожденного сына

11:43
  • среда
  • 17 июля 2019

Малыш весит 3800

В ночь на 17 июля 26-летняя модель и блогер Александра Кабаева родила сына от чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового. Мальчика назвали Демидом. 

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"Спасибо всем и каждому! Мой телефон разорвался, поэтому пишу сейчас и говорю: "У нас все хорошо!" Я вас люблю! Вы у меня самые лучшие! Я пока отходить! И знакомиться", - написала молодая мама в Instagram, выложив фото малыша.  

Накануне ее мужа - трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу и владельца сети бойцовских клубов Александра Липового - отправили в колонию на два года. Его признали виновным в мошенничестве. Из-за стресса Кабаева боялась родить ребенка раньше времени. "Тонус, нервы и стресс. Капельницы плюс уколы. Буду бороться за малыша", - писала девушка. 

Отметим, что у Липового есть сын от модели Аланы Мамаевой, которая с 2013 года состоит в браке с футболистом Павлом Мамаевым. В мае спортсмен получил один год и пять месяцев лишения свободы за хулиганство и нанесение побоев. 

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