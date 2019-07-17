Французы узаконили ремонт сгоревшего Нотр-Дама

Парламент страны принял закон о реставрации собора

Закон о реставрации Собора Парижской Богоматери принят во Франции. Документ в окончательном чтении одобрили депутаты парламента, передает "ТВ Центр".

Он определяет, как будут собирать, а также использовать пожертвования на восстановление храма. Те, кто внесёт в общий фонд до одной тысячи евро, получат налоговые льготы. Для контроля за ходом работ будет создана специальная госструктура.

Пожар в соборе вспыхнул вечером 15 апреля. Здание серьёзно пострадало, рухнул шпиль. Произведения искусства и реликвии, хранившиеся внутри, уцелели. Президент Эммануэль Макрон пообещал восстановить один из главных символов французской столицы за пять лет.

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