В Москве оформят новую станцию метро в стиле 30-х годов ХХ века

Станция "Стахановская" напомнит о богатом прошлом страны

Станцию "Стахановская" Некрасовской линии столичного метрополитена оформят в стиле конструктивизм. Здание вестибюля получит прямоугольную форму с плоской кровлей, стеклянными фасадами, а также с отделкой серого и красного цветов.

Новая станция появится в районе Рязанский на юго-востоке Москвы. Она войдет в состав участка "Нижегородская" - "Косино". Эстетику конструктивизма архитекторы передадут с помощью строгих геометрических форм в красном, коричневом, темно-сером и белом цветах.

Проект утвердили в Москомархитектуре. Интерьер станции придаст ей сходство с производственным цехом. Колонны вдоль путевых стен будут похожи на станки советских рабочих, а белые плафоны-трубки на потолках напомнят перекрытия заводских помещений. Для оформления используют гранит и металл.

"Здание вестибюля будет прямоугольной формы с плоской кровлей. Фасады сделают стеклянными с отделкой серого и красного цветов. Проектом предусмотрен один выход - к остановкам общественного транспорта во 2-ом Грайвороновском проезде", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, такой дизайн-проект связан с названием новой станции. В августе 1935 года советский шахтер Алексей Стаханов, работавший в донбасской шахте "Центральная-Ирмино", добыл за ночную смену 102 тонны угля при норме семь тонн. Рекорд положил начало так называемому стахановскому движению, участники которого старались максимально превысить установленные нормы производства.