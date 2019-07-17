Сердцеедке Меркель – 65: топ-10 фактов из биографии "тефлонового канцлера"

Как девочка из религиозной семьи стала мировым политиком

17 июля канцлер Германии Ангела Меркель отмечает юбилей – немецкому политику исполнилось 65 лет. 14 лет она неизменно руководит парламентом страны и формирует европейскую повестку дня. ТВЦ.RU предлагает вспомнить несколько интересных фактов из ее жизни.

№1 Меркель была пионеркой и учила русский язык

Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге в религиозной семье. Ее отец поддержал просоветское правительство ГДР, и после Второй мировой войны семья переехала в восточногерманский город Темплин. Там Меркель выучила русский язык и вступила в пионерскую организацию.

№2 Первая профессия Меркель – ученый-физик

После школы, которую Меркель окончила с отличием, будущий канцлер поступила в университет имени Карла Маркса в Лейпциге на физический факультет. В 1896 году она защитила диссертацию и стала доктором наук.

№3 Своей знаменитой фамилией канцлер обязана первому мужу

В институте Ангела познакомилась со своим первым мужем – Ульрихом Меркель. Пара поженилась в 1977 году, но спустя четыре года союз распался: Меркель решила, что поспешила с выбором спутника жизни и ушла от него.

№4 Второй супруг помогает Меркель в политике

Со своим вторым мужем - известным в научных кругах квантовым химиком Йоахимом Зауэром - Меркель познакомилась в 1984 году. Молодую девушку не смутил тот факт, что ее избранник на тот момент был женат. Меркель и Зауэр оформили свои отношения в 1998 году и уже более 20 лет живут счастливо. Йоахим предпочитает держаться в тени в отличие от своей публичной жены, но часто дает супруге политические советы.

№5 Детей у Меркель нет

Канцлер сделала осознанный выбор в пользу политической карьеры и отказалась от материнства. С 1989 года и по сей день Ангела служит на благо немецкому обществу.

№6 Прошла путь от "девочки Коля" до канцлера

Несмотря на то, что злые языки называли ее "девочкой Коля", намекая на протекторат бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, Меркель смогла самостоятельно построить свою политическую карьеру. Она стала первой женщиной-лидером германской партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) и первой женщиной - канцлером Германии.

№7 Получила обидное прозвище за полезный навык

За способность "выходить сухой из воды" Меркель называют "тефлоновой леди", так как этот материал не намокает. Люди, работавшие с канцлером, неоднократно отмечали ее способность избегать конфликтов и менять мнение на ходу. Меркель может пренебречь идеологическими принципами партии, если цифры и факты говорят в пользу какого-либо шага.

№8 Меркель любит простоту и тишину

В свободное время Меркель любит работать в огороде, гулять в лесу и готовить. Они с мужем часто слушают оперу, особенно Вагнера. Меркель практически не пьет кофе, предпочитая ему мятный чай. Канцлер отказалась от служебного жилья и живет в съемной квартире в центре Берлина.

№9 Главный страх Меркель – собаки

У бесстрашной железной леди Германии оказывается есть фобии. Меркель очень боится собак. Это произошло после того, как ее укусил за ногу охотничий пес.

№10 Не акцентирует внимание на своем поле​

Всю свою жизнь Ангела носит одну и ту же прическу - короткие волосы, стриженные под горшок, одни и те же брючные костюмы и совсем не пользуется косметикой. Меркель считает, что женщина от мужчины отличается лишь тем, что последний "имеет более низкий голос и умеет колоть дрова".

Сегодня политическая карьера Меркель близится к закату. Канцлер не планирует переизбираться на новый срок 2021 году, кроме того, внезапные приступы дрожи на официальных мероприятиях заставляют беспокоиться о здоровье канцлера. Меркель со спокойной душой может уйти на пенсию – ведь она уже столько сделала для своей страны.