"Не рановато ли?" У трехлетнего сына Собчак появилась возлюбленная

Как быстро растут чужие дети

Маленький сын телеведущей Ксении Собчак продемонстрировал свою любвеобильную натуру при общении со сверстницей.

17 июля Собчак опубликовала в Instagram три фотографии, на которых ее первенец Платон прижимается лицом к девочке за обеденным столом. Малыш то ли хотел поцеловать подружку, то ли сам напрашивался на ласку. Судя по реакции девочки, она еще не совсем готова к такому развитию отношений. Имя первой возлюбленной Платона не сообщается.

"Не рановато ли?" - написала телеведущая по поводу поведения сына. Интернет-пользователи, которых умилили снимки детей, успокоили знаменитую маму.

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- Мужчина растет

- Любви все возрасты... как говорится

Ксении Собчак довольно часто выкладывает фото и видео с сыном. Ранее она оказалась в центре скандала, когда показала ребенка, гуляющего по пляжу без одежды. Некоторые подписчики возмутились тем, что им подсовывают "голое чадо".

Напомним, Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. В прошлом году телеведущая рассказала, что они расстались с мужем. По слухам, Собчак встречается с театральным режиссером Константином Богомоловым.