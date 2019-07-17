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"Не рановато ли?" У трехлетнего сына Собчак появилась возлюбленная

12:35
  • среда
  • 17 июля 2019

Как быстро растут чужие дети

Маленький сын телеведущей Ксении Собчак продемонстрировал свою любвеобильную натуру при общении со сверстницей. 

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17 июля Собчак опубликовала в Instagram три фотографии, на которых ее первенец Платон прижимается лицом к девочке за обеденным столом. Малыш то ли хотел поцеловать подружку, то ли сам напрашивался на ласку. Судя по реакции девочки, она еще не совсем готова к такому развитию отношений. Имя первой возлюбленной Платона не сообщается. 

"Не рановато ли?" - написала телеведущая по поводу поведения сына. Интернет-пользователи, которых умилили снимки детей, успокоили знаменитую маму. 

- Самое время

- Репетиция

- Котики 

- Мужчина растет

- Любви все возрасты... как говорится

Ксении Собчак довольно часто выкладывает фото и видео с сыном. Ранее она оказалась в центре скандала, когда показала ребенка, гуляющего по пляжу без одежды. Некоторые подписчики возмутились тем, что им подсовывают "голое чадо".

Напомним, Собчак родила сына от актера Максима Виторгана. В прошлом году телеведущая рассказала, что они расстались с мужем. По слухам, Собчак встречается с театральным режиссером Константином Богомоловым. 

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