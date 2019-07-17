Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по пешеходной доступности школ и детских садов

Лидерство за российской столицей закрепили аналитики международной компании BCG

Москва опережает Нью-Йорк и Лондон по показателю пешеходной доступности школ и детских садов. Об этом говорится в исследовании, которое проводилось к Московскому урбанистическому форуму.

Аналитики международной компании BCG оценили сбалансированность развития столицы в разрезе районов по 24 показателям, а также учли реновацию, развитие метрополитена и запуск Московского центрального кольца, передает ТВЦ.RU.

"Юный житель Москвы в среднем тратит 6,3 минуты на дорогу до своего образовательного учреждения - школы или детского сада. Для сравнения, дорога в школу у маленького лондонца занимает 13,2 минуты, а в Нью-Йорке - 7,5 минут. Среди лидеров по пешеходной доступности школ как районы Центрального округа: Арбат, Хамовники, Таганский - так и более отдаленные: Коптево, Орехово-Борисово Южное, Ломоносовский, Зябликово, Старое Крюково", - говорится в исследовании "Вызовы роста. Мегапроекты как инструмент сбалансированного развития мегаполиса".

В материале также отмечается улучшение пешеходной доступности детских садов в российской столице. По данным аналитиков, среднее время пешком до ближайшего детского сада в Москве составит 5,7 минуты. Родителям Нью-Йорка, чтобы отвести ребенка в сад, потребуется десять минут, а Лондона - уже 23 минуты. Согласно исследованию, в Некрасовке, Крылатском, Раменках, Капотне, Косино-Ухтомском зафиксирована лучшая динамика роста пешей доступности садов с 2012 года.

Аналитики отмечают, что школы с высоким качеством образования равномерно расположены по всей Москве. Среди районов с наилучшим показателем: Преображенское, Савелки, Хамовники, Марьину Рощу, Западное Дегунино, Старое Крюково, Тимирязевский.

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