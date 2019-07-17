Измены Камиллы Паркер Боулз раздавили принца Чарльза

Наследника престола заставили страдать

Вскрылись подробности поступка Камиллы Паркер Боулз, который разбил сердце принца Чарльза еще до его женитьбы на принцессе Диане.

17 июля герцогиня Корнуольская отмечает свое 72-летие. Пока члены королевской семьи проводят время на пикнике в Национальном парке Эксмур, журналисты ворошат бурное прошлое Камиллы Паркер Боулз.

В частности, СМИ вспомнили историю ее замужества на Эндрю Паркере-Боулзе. Она решила выйти за него в 1973 году, уже будучи близко знакома с принцем Чарльзом. Наследник престола тогда служил на флоте в Карибском море.

Журналист и писатель Пенни Джунор рассказала, что Камилла написала Чарльзу письмо, в котором рассказала о своем решении. Новость о том, что красавица предпочла другого, разбила принцу сердце.

"Он разразился отчаянными письмами к своей милой и дорогой. Он предпринял последнюю попытку отговорить Камиллу от этого шага", - сообщила Джунор. Это произошло за неделю до свадьбы Камиллы и Эндрю.

Камилла Паркер Боулз пригласила принца Чарльза на бракосочетание, однако тот не смог или не пожелал явиться. По слухам, он просто не хотел смотреть на то, как его возлюбленная клянется в верности другому мужчине.

По данным журналистов, Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз возобновили отношения в период с 1978 по 1979 годы, однако женитьба наследника на Диане в 1981 году помешала их окончательному воссоединению. После смерти принцессы в 1997 году Чарльз решил связать свою жизнь с Камиллой. Они поженились в 2005 году.