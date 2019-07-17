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Измены Камиллы Паркер Боулз раздавили принца Чарльза

13:29
  • среда
  • 17 июля 2019

Наследника престола заставили страдать

Вскрылись подробности поступка Камиллы Паркер Боулз, который разбил сердце принца Чарльза еще до его женитьбы на принцессе Диане.  
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17 июля герцогиня Корнуольская отмечает свое 72-летие. Пока члены королевской семьи проводят время на пикнике в Национальном парке Эксмур, журналисты ворошат бурное прошлое Камиллы Паркер Боулз. 

В частности, СМИ вспомнили историю ее замужества на Эндрю Паркере-Боулзе. Она решила выйти за него в 1973 году, уже будучи близко знакома с принцем Чарльзом. Наследник престола тогда служил на флоте в Карибском море. 

Журналист и писатель Пенни Джунор рассказала, что Камилла написала Чарльзу письмо, в котором рассказала о своем решении. Новость о том, что красавица предпочла другого, разбила принцу сердце. 

"Он разразился отчаянными письмами к своей милой и дорогой. Он предпринял последнюю попытку отговорить Камиллу от этого шага", - сообщила Джунор. Это произошло за неделю до свадьбы Камиллы и Эндрю.

Камилла Паркер Боулз пригласила принца Чарльза на бракосочетание, однако тот не смог или не пожелал явиться. По слухам, он просто не хотел смотреть на то, как его возлюбленная клянется в верности другому мужчине.

По данным журналистов, Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз возобновили отношения в период с 1978 по 1979 годы, однако женитьба наследника на Диане в 1981 году помешала их окончательному воссоединению. После смерти принцессы в 1997 году Чарльз решил связать свою жизнь с Камиллой. Они поженились в 2005 году. 

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