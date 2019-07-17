Сказке конец: раскрыты подробности развода "Мисс Москвы" с экс-королем Малайзии

Вины Оксаны в этом нет

Близкая подруга "Мисс Москвы-2015" рассказала, что произошло в семье Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Роскошную свадьбу молодоженов сыграли в ноябре 2018 года в подмосковной Барвихе. Ради любимого девушка приняла ислам и получила имя Рихана, пишет интернет-портал "Дни.ру". После церемонии пара улетела в Германию в репродуктивную клинику, а затем обосновалась на родине Мухаммада – в Малайзии.

Первые подозрения, что в молодой семье не все гладко, возникли в январе, тогда же в СМИ поползли первые слухи о разводе. Однако отец Оксаны и ее пресс-секретарь поспешили опровергнуть эту информацию. "Это бред какой-то, вброс. Это все ложная информация", - заявил представитель Воеводиной. Тогда же стало известно, что король Малайзии отрекся от престола впервые в истории страны.

В марте Оксану заметили в магазине "Азбука вкуса" в районе улицы 1905 года. Девушку сопровождал неизвестный молодой человек, с которым она уехала на белом Porsche Cayenne. Впоследствии выяснилось, что Воеводина рожала в Москве, хотя ее муж – не последний человек в Малайзии и мог бы обеспечить своей супруге лучших врачей.

Затем в мае у пары родился наследник – сын Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Казалось, что семью перестало штормить и все наладилось. Оксана завела Instagram, где рассказала свою трогательную историю знакомства с Мухаммадом.

26 июня Воеводина вновь прилетела в Москву, пишет kp.ru. Девушка посетила финал конкурса "Краса России-2019". Интервью девушка не давала, объясняя это тем, что не положено по дворцовому этикету. Но оказывается, что тогда пара уже была в процессе развода, а 1 июля союз Оксаны и Мухаммада перестал существовать.

"Да, на конкурс она приехала разведенной женщиной. Сейчас Оксана в Москве", - сообщила директор "Красы России" и близкая подруга Воеводиной Татьяна Андреева.

При этом, по словам друга семьи, вины Оксаны в разводе нет. Это решение принял Мухаммад, почему он так сделал, пока неизвестно.