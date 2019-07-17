На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата

57 человек получили отказ

Мосгоризбирком зарегистрировал 233 человека в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы.

57 человек получили отказ, 39 из этих отказов - у самовыдвиженцев, сообщил глава московской избирательной комиссии Валентин Горбунов. "Зарегистрировано 233 кандидата, из них 179 - представители партий. "Из самовыдвиженцев зарегистрировано 62, и 39 отказано", - заявил он.

Ранее во вторник в регистрации отказали ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.