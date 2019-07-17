Дело против Вышинского на Украине довели до абсурда

Россия и ОБСЕ призывают Киев освободить журналиста

В ОБСЕ призвали Киев освободить главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В организации подчеркнули, что журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность, а Вышинский "работал честно и выполнял все свои обязанности".

Очередное заседание по делу журналиста перенесли на пятницу. В интервью газете "Аргументы и факты" затянувшееся разбирательство прокомментировал Сергей Лавров.

"Судебное разбирательство по делу главного редактора "РИА Новости Украина" напоминает театр абсурда. Нет сомнений, что журналиста арестовали незаконно – исключительно за его принадлежность к российскому СМИ и честное освещение текущих событий. Это, похоже, понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия. Со своей стороны, мы требуем от Киева немедленного освобождения Кирилла Вышинского и полного восстановления его прав", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.