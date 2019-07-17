Суд определился с мерой пресечения для украинских моряков

По просьбе ФСБ заседание проходило в закрытом режиме

Арест шестерым украинским морякам продлили на три месяца. Ходатайство следствия рассмотрел в среду Лефортовский суд Москвы. По просьбе ФСБ заседание проходило в закрытом режиме, передает "ТВ Центр".

Моряков обвиняют в нелегальном пересечении российской границы в Керченском проливе. Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники задержали украинский буксир и два малых бронированных катера. Пришлось применить оружие. Всего задержали 24 человека. Ожидается, что решение о продлении меры пресечения по оставшимся 18 морякам суд также примет в среду.