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Суд определился с мерой пресечения для украинских моряков

14:40
  • среда
  • 17 июля 2019

По просьбе ФСБ заседание проходило в закрытом режиме

Арест шестерым украинским морякам продлили на три месяца. Ходатайство следствия рассмотрел в среду Лефортовский суд Москвы. По просьбе ФСБ заседание проходило в закрытом режиме, передает "ТВ Центр".

Моряков обвиняют в нелегальном пересечении российской границы в Керченском проливе. Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Тогда российские пограничники задержали украинский буксир и два малых бронированных катера. Пришлось применить оружие. Всего задержали 24 человека. Ожидается, что решение о продлении меры пресечения по оставшимся 18 морякам суд также примет в среду.

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Задержанные украинские моряки в суде
Задержанные украинские моряки в суде
Задержанные украинские моряки в суде
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