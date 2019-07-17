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Учения британских и эстонских военных обернулись конфузом

14:49
  • среда
  • 17 июля 2019

Несмотря на поддержку с воды и воздуха, прибалты разбили королевский спецназ

На учениях британских морских пехотинцев произошел конфуз, передает "ТВ Центр". Королевский спецназ проиграл бой простым эстонским ополченцам. И это несмотря на мощную поддержку с воды и с воздуха.

Всё происходило в Рижском заливе. По легенде учений, один из островов захватил враг. Его изображали эстонские бойцы. Британцы играли доблестных освободителей. Сначала Королевский флот предпринял отвлекающие манёвры и высадил разведгруппы. После в бой ринулись основные силы десанта. В сражении участвовали вертолёты, танки и корабли. Но эстонцы, к удивлению противника, атаку отбили. Арбитры, которые оценивали действия сторон, присудили победу прибалтам.

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