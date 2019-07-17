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Аномальная погода в Москве продержится до конца недели

15:12
  • среда
  • 17 июля 2019

Всего за сутки в столице выпало 25% месячной нормы осадков

Тучи, ливни и грозы! В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. За сутки в столице выпало почти четверть месячной нормы осадков. Виноват во всём североатлантический циклон, который и принёс в Москву ненастье.

В настоящий момент в столице на 3-4 градуса прохладнее, чем обычно. Дожди - кратковременные, но зато на весь день. К вечеру москвичей ждут грозы, порывистый ветер до 17 метров в секунду, а ещё ливни. Но тепло в город на этой неделе всё же вернётся, отмечает "ТВ Центр".

"Небольшие кратковременные дожди, которые пройдут в воскресенье, они уже не помешают прогреву воздуха. И максимальная температура в Москве начнет повышаться. Мы ожидаем, что показания термометров будут находится в дневные часы в пределах 19-24 градусов", - сказал главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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