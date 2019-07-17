ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пригласил москвичей на выставку исторических фото

15:10
  • среда
  • 17 июля 2019

Она пройдет на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы на выставку исторических фото ВДНХ в Главном архивном управлении столицы. Он написал об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Особо мэр столицы отметил снимки Бориса Игнатовича, передает "ТВ Центр". 80 лет назад он снимал павильоны, некоторые из которых были перестроены или утрачены. Так что теперь это документ эпохи. Есть фотографии 1954 года и ностальгические кадры конца советской эпохи. Выставка будет проходить по адресу: улица Профсоюзная, дом 82.

Новости по теме
Исторические кадры ВДНХ
Исторические кадры ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.