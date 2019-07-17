Собянин пригласил москвичей на выставку исторических фото

Она пройдет на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы на выставку исторических фото ВДНХ в Главном архивном управлении столицы. Он написал об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Особо мэр столицы отметил снимки Бориса Игнатовича, передает "ТВ Центр". 80 лет назад он снимал павильоны, некоторые из которых были перестроены или утрачены. Так что теперь это документ эпохи. Есть фотографии 1954 года и ностальгические кадры конца советской эпохи. Выставка будет проходить по адресу: улица Профсоюзная, дом 82.