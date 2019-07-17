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"Мой район": как Некрасовку превратили в самый живописный уголок Москвы

15:11
  • среда
  • 17 июля 2019

Несмотря на все изменения, историю этого района удалось сохранить

Мини-город на юго-востоке столицы! Такой стала Некрасовка: современные кварталы и улицы, уютные дворы и парки, новые автобусные маршруты, а ещё клиники, детсады, библиотеки - всё это появилось там благодаря масштабному городскому проекту. Этот уголок изменился, но историю свою сохранил.

Гигантская буква "М" - самая большая школа в России, на две тысячи учеников. Имеет такую форму, чтобы в каждом крыле было много света. В Некрасовке за восемь лет население увеличилось более чем втрое, здесь много молодых семей и теперь район можно описать приставкой "мега": кроме мегашколы, здесь построена мегаплощадка для детей, похожая, скорее, на игровой город под открытым небом.

Взрослым нравится, что в район пришло метро. Долгожданный участок "розовой" линии открылся буквально этим летом, и теперь район Некрасовка, хоть и находится полностью за МКАД, перестал быть труднодоступным. С появлением метро изменилась транспортная логистика всего района. Появились новые автобусные маршруты, а схемы движения существующих продлили, теперь они захватывают обе территории Некрасовки - старую и новую.

Скоро в районе изменится "полукруг" - так местные жители называют территорию около метро "Некрасовка". Здесь можно будет пересесть на любой транспорт. А еще позаниматься спортом, погулять и отдохнуть.

На исторической территории "старой" Некрасовки были села Бедрино, Хлыстово, Зенино, все они известны с XVII века и принадлежали именитым семействам. Среди владельцев села Бедрино - Федор Кокошкин, один из основателей Большого театра. При нем здесь собиралась московская знать, гостил писатель Сергей Аксаков, а еще в усадьбе было озеро, которое осталось в воспоминаниях современников.

Плавучие острова были местной достопримечательностью в XIX веке. Торфяные берега озера размывались водой, и большие участки суши с кустами и деревьями часто уходили в свободное плавание. Исторический ландшафт планируют вернуть. Вокруг Черного озера обустроят парк-архипелаг с цепочкой из шести искусственных островов.

Это будет один из самых живописных уголков столицы. Каждому  острову - свое назначение: Остров-пляж, Дендрарий или Тихие посиделки. А в парке появятся игровые площадки, спортивные зоны, обустроят берег с летним бассейном,  выделят зону для прогулок. Часть работ планируют завершить  уже в следующем году.

Теперь здесь можно услышать детский смех, а совсем  недавно тут был пустырь. Парк "Купеческие угодья" - народный, появился по просьбе жителей в прошлом году. Теперь это и солярий, и место для занятий спортом, детских игр, также оборудована и зона барбекю.

Поблизости строят еще одну новую зона отдыха - "Аллею любви". Для романтиков вокруг декоративного пруда обустроят набережную с шезлонгами и арт-объектом. Нескучно будет и спортсменам: для них уже работает каток, а еще появится памп-трек и футбольная площадка.

Наталья Тарасова, Дмитрий Панов, Роман Лагунов, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
Район Некрасовка
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