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В Москве представили мощный топливный элемент на водороде

15:26
  • среда
  • 17 июля 2019

Новинка позволит летательному аппарату находиться в воздухе не менее 3,5 часов

В Москве впервые представлен мощный топливный элемент, который позволит летательному аппарату - такому как дрон или коптер, находиться в воздухе не менее 3,5 часов. Новинку показали на техническом конкурсе "Первый элемент", участие в котором приняли 12 инженерных команд со всей страны. И пусть победителя выявить так и не удалось, достигнутые результаты поражают.

Предполетная подготовка! Техническая команда проводит финальные настройки оборудования, запускает электронный блок управления и открывает подачу газа, который отмечен в таблице Менделеева под номером 1! И вот водородный летательный аппарат на глазах любопытной публики отрывается от поверхности специально размеченного газона.

На цифровом мониторе командного пункта - отсчет времени. В отличие от бытовых дронов, эта техника может летать почти в десять раз дольше. Энергетическая установка на топливных элементах, питающаяся водородом, позволяет такому квадрокоптеру, весом от десяти до 15 килограммов держаться в воздухе до трех часов.

180 минут полета - мировой рекорд для подобных аппаратов. И вот российские разработчики - в финале соревнований - представляют свои версии в борьбе за мировое первенство и крупный денежный приз.

Подробности в репортаже Андрея Сидоренко.

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