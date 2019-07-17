"Юля не была святой": Панайотов сделал заявление о Началовой

Певец возмущен пиаром на смерти подруги

Александр Панайотов больше не может молчать об ужасах, которые невменяемые люди творят на могиле Юлии Началовой. Друг певицы требует призвать к ответу тех, кто наживается на смерти артистки.

"Аферисты и жулики не должны пачкать имя Юли! Мне кажется, что те, кто этим занимается, больны психически", - сказал Александр.

Певца возмутили туры на могилу Юлии. "Конечно, и те, кто покупает эти туры, больны. Потому что здравомыслящие люди понимают, что Юля не была святой. Она была обычным человеком: красивым, добрым и очень талантливым", - заявил он.

По словам Панайотова, трагедию просто превратили в шоу. "Мне кажется, что Юля пришла бы в ужас от того, что сейчас происходит. Если бы она знала, что творится вокруг ее имени, была бы в шоке!" - убежден друг Началовой.

Александр отметил, что они с Юлией были очень близки и все происходящее сейчас ему не приятно. "Она была верующим человеком. Говорить о том, что она святая, конечно, нельзя", - рассказал он.

Перед смертью певицу мучили боли. В надежде на исцеление Началова даже обратилась к Богу. "За несколько месяцев до смерти она поехала в Иерусалим, была у Стены плача – молилась, просила Бога, чтобы он ее исцелил. Была во всех святых местах", - цитирует Панайотова "Собеседник".

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Певице было 38 лет. У нее осталась дочь от футболиста Евгения Алдонина Вера.

Видео: передача "Мой герой" с Юлией Началовой