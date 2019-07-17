Зеленский срочно созывает Верховную раду

Президент хочет принять несколько важных для него поправок к законам

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады. Глава государства хочет, чтобы парламент рассмотрел внесенные им поправки в законопроекты, пишет "Газета.Ru". Они касаются законов о конфискации незаконных активов высших должностных лиц, о начале работы антикоррупционного суда и штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств из-за рубежа. Обращение Зеленского уже зарегистрировано в аппарате Верховной рады. Предварительно, внеочередное заседание состоится 18 июля. Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"