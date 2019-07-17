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Зеленский срочно созывает Верховную раду

14:36
  • среда
  • 17 июля 2019

Президент хочет принять несколько важных для него поправок к законам

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.

Глава государства хочет, чтобы парламент рассмотрел внесенные им поправки в законопроекты, пишет "Газета.Ru". Они касаются законов о конфискации незаконных активов высших должностных лиц, о начале работы антикоррупционного суда и штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств из-за рубежа.

Обращение Зеленского уже зарегистрировано в аппарате Верховной рады. Предварительно, внеочередное заседание состоится 18 июля.

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