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Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность

14:51
  • среда
  • 17 июля 2019

"Народное" тестирование даст свои плоды

С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.  
На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата

Система электронного голосования пройдет серьезное испытание на надежность и безопасность. Департамент информационных технологий города Москвы создал отдельный тестовый контур, полностью воспроизводящий систему, в которой будут работать пользователи на сентябрьских выборах. Любой желающий сможет стать участником открытого тестирования. 

Чтобы опробовать систему на прочность, нужно заполнить заявление и отправить его на электронную почту support-vybory@mos.ru. Ответным письмом придет логин и пароль для доступа на стенды для тестирования. 

В спецпроекте опубликован документ с пятью сценариями тестирования, воспроизводящими основные примеры нарушения голосования. Например, можно попробовать обойти защиту реестров избирателей путем внесения туда сгенерированных избирателей, или вбросить электронные бюллетени в реестр бюллетеней, или заменить цепочки транзакций в блокчейне. 

Добровольцам также предложат проверить защиту инфраструктуры портала mos.ru (здесь 8 сентября пройдет электронное голосование на выборах в Мосгордуму в трех округах) и серверов от возможных DDoS-атак. Информация в виде короткого ТЗ для желающих принять участие в тестировании размещена в спецпроекте.

Алгоритмы шифрования тоже пройдут проверку. Хакерам предоставят 12 часов на тестовый взлом зашифрованных анонимизированных голосов. Срок выбран неслучайно: именно столько часов будет длиться реальное голосование на выборах. Через 12 часов шифр изменится, после чего хакеры смогут предпринять следующую попытку.

Как отмечают в Департаменте информационных технологий, такое "народное" тестирование выявит уязвимые места в системе электронного голосования и повысит уровень информационной безопасности. 

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Тестирование системы электронного голосования
Тестирование системы электронного голосования
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