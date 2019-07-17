Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность

"Народное" тестирование даст свои плоды

С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Система электронного голосования пройдет серьезное испытание на надежность и безопасность. Департамент информационных технологий города Москвы создал отдельный тестовый контур, полностью воспроизводящий систему, в которой будут работать пользователи на сентябрьских выборах. Любой желающий сможет стать участником открытого тестирования.

Чтобы опробовать систему на прочность, нужно заполнить заявление и отправить его на электронную почту support-vybory@mos.ru. Ответным письмом придет логин и пароль для доступа на стенды для тестирования.

В спецпроекте опубликован документ с пятью сценариями тестирования, воспроизводящими основные примеры нарушения голосования. Например, можно попробовать обойти защиту реестров избирателей путем внесения туда сгенерированных избирателей, или вбросить электронные бюллетени в реестр бюллетеней, или заменить цепочки транзакций в блокчейне.

Добровольцам также предложат проверить защиту инфраструктуры портала mos.ru (здесь 8 сентября пройдет электронное голосование на выборах в Мосгордуму в трех округах) и серверов от возможных DDoS-атак. Информация в виде короткого ТЗ для желающих принять участие в тестировании размещена в спецпроекте.

Алгоритмы шифрования тоже пройдут проверку. Хакерам предоставят 12 часов на тестовый взлом зашифрованных анонимизированных голосов. Срок выбран неслучайно: именно столько часов будет длиться реальное голосование на выборах. Через 12 часов шифр изменится, после чего хакеры смогут предпринять следующую попытку.

Как отмечают в Департаменте информационных технологий, такое "народное" тестирование выявит уязвимые места в системе электронного голосования и повысит уровень информационной безопасности.