Зеленский закатил скандал в аэропорту Николаева (видео)

На конфликт нарвался директор воздушной гавани

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с директором николаевского аэропорта Федором Барной.

Конфликт произошел во время обсуждения вопроса о достройке одного из терминалов воздушной гавани и количестве денег, необходимых для этого. В какой-то момент Барна не выдержал и задал Зеленскому вопрос: "Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?".

На что Зеленский возмутился и ответил: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!". После этого Барна извинился и попытался остановить президента.

"Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?" поинтересовался директор аэропорта.