В Подмосковье мужчина проглотил вилку

Его спасли медики из Красногорска

В городе Красногорск Московской области 34-летний мужчина проглотил вилку. Это произошло по его собственной небрежности – столовый прибор попал в желудок, когда он пытался вызвать у себя рвоту, надавив вилкой на корень языка.

Жителя Красногорска экстренно доставили в городскую больницу. После осмотра его прооперировали. "Выполнена верхне-срединная лапаротомия, гастротомия и извлечение инородного тела", - рассказал главный врач Красногорской больницы №1 Константин Соболев.

Как сообщает сайт подмосковного Минздрава, пациента выписали домой на пятые сутки, он находится удовлетворительном состоянии.