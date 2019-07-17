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Разведенная "Мисс Москва" вернулась к маме в Москву

15:53
  • среда
  • 17 июля 2019

Экс-король Малайзии платит по всем ее счетам

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина переехала к матери в Россию. В столице женщины снимают квартиру, а в Подмосковье – частный дом.

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По всем счетам платит экс-король Малайзии и, возможно, уже бывший супруг российской модели Муххамад V. "Он ей помогает, да. Высылает деньги, она живет за его счет", - сообщил адвокат Воеводиной Евгений Тарло.

17 июля интернет буквально взорвался от новостей о разводе "Мисс Москвы-2015" и экс-короля Малайзии. За девять месяцев их брака сообщения о распаде семьи появлялись не единожды. Тем не менее, в мае Оксана родила ребенка и искренне делилась семейным счастьем с подписчиками в Instagram.

Но сегодняшние новости о расторжении брака уже успела подтвердить директор конкурса красоты "Краса России" Татьяна Андреева. "Да, на конкурс она приехала разведенной женщиной. Сейчас Оксана в Москве", - подтвердила подруга Воеводиной. 

Друг семьи, пожелавший остаться неизвестным, считает, что вины Оксаны в разводе нет. Это решение принял Мухаммад, почему он так сделал, пока неизвестно.

В то же время Тарло утверждает, что не видел никаких документов о разводе, а его подопечная вышла замуж по любви и в ее семье все хорошо. Однако, со слов представителя Воеводиной, "Мисс Москва" возвращаться в Малайзию не собирается.

"Она созвонится с Фарисом (так в семье Воеводиной называют экс-короля. – прим. ред.), и они вдвоем решат этот вопрос. По-семейному", - сообщил адвокат kp.ru ("Комсомольская правда").

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